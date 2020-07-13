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13.07.2020 16:52
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Президент Казахстана продлил жёсткий карантин в стране по COVID-19 до августа

Жесткий карантин в Казахстане, вновь введенный в начале июля в связи с эпидемией нового коронавируса, продлится до конца месяца, написал президент страны Касым-Жомарт Токаев в Twitter 13 июля.

«Из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится еще две недели... до конца июля. Завтра правительственная комиссия примет решение. Основным требованием карантина для защиты здоровья наших граждан является строгое соблюдение самоизоляции», — говорится в сообщении.

С момента снятия ограничений 11 мая в Казахстане количество выявленных случаев нового коронавируса увеличилось примерно в 7 раз. По последним данным, в Казахстане с начала пандемии число заболевших достигло 59 899. В стране зарегистрировано 375 смертей от коронавируса.

5 июля в Казахстане был вновь введен жесткий карантин, приостановлено движение транспорта, запрещены массовые собрания людей, закрыты образовательные учреждения, общепит и магазины, кроме продуктовых и аптек. С 7 по 12 июля подтвердили 111 летальных случаев от новой инфекции.

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