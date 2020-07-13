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13.07.2020 16:43
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Судью Хахалеву лишили полномочий. Она прославилась многомиллионной свадьбой дочери

Высшая квалификационная коллегия судей РФ приняла решение лишить полномочий Елену Хахалеву, которая стала известна после роскошной свадьбы дочери и споров о подлинности ее диплома.

«Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ досрочно прекратила ее полномочия судьи», — цитирует 13 июля заявление «Интерфакс».

Коллегия также рассмотрела обращение президиума российского Совета судей о привлечении Хахалевой к дисциплинарной ответственности после выявленных нарушений.

Судья Краснодарского краевого суда получила известность в 2017 году, после того как на свадьбе её дочери выступили Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и Вера Брежнева. По примерным подсчётам, такое празднество должно было обойтись семье примерно в два миллиона долларов. Вскоре появилась информация о якобы поддельном дипломе Тбилисского государственного университета и возможных связях судьи с преступным миром. Хахалеву без объяснения причин исключили из президиума Краснодарского краевого суда.

Пятого марта 2020 года она опубликовала открытое письмо на имя Владимира Путина, в котором заявила о непрекращающейся травле. Судья попросила президента повлиять на ситуацию, пресечь информационное давление и «клеветнические атаки», потому как ей стало «невозможно жить и работать».

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Комментарии (16)

Simao Gato
судью лишили полномочий, это понятно
а хахалю-то ейённому сколько лет дали?
вот здесь непонятки (
Петр Петров
Там чистой воды уголовка!!!! а она упорхнула чистенькая!
Мужской Взгляд
Удивительно! Ведь это в голову не влазит!! Судья может быть нечестной???
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