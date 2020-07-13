Судью Хахалеву лишили полномочий. Она прославилась многомиллионной свадьбой дочери
Высшая квалификационная коллегия судей РФ приняла решение лишить полномочий Елену Хахалеву, которая стала известна после роскошной свадьбы дочери и споров о подлинности ее диплома.
«Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ досрочно прекратила ее полномочия судьи», — цитирует 13 июля заявление «Интерфакс».
Коллегия также рассмотрела обращение президиума российского Совета судей о привлечении Хахалевой к дисциплинарной ответственности после выявленных нарушений.
Судья Краснодарского краевого суда получила известность в 2017 году, после того как на свадьбе её дочери выступили Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и Вера Брежнева. По примерным подсчётам, такое празднество должно было обойтись семье примерно в два миллиона долларов. Вскоре появилась информация о якобы поддельном дипломе Тбилисского государственного университета и возможных связях судьи с преступным миром. Хахалеву без объяснения причин исключили из президиума Краснодарского краевого суда.
Пятого марта 2020 года она опубликовала открытое письмо на имя Владимира Путина, в котором заявила о непрекращающейся травле. Судья попросила президента повлиять на ситуацию, пресечь информационное давление и «клеветнические атаки», потому как ей стало «невозможно жить и работать».