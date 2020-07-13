Каждый четвертый торговый центр в России может закрыться к осени

Около четверти торговых центров в России могут не пережить пандемию и закрыться к осени 2020 года, потому что не смогут выплатить долги по налогам. Об этом 13 июля заявили в Российском совете торговых центров (РСТЦ).

Организация обратилась в правительство с просьбой продлить мораторий на взыскание задолженностей по налогам, срок которого истек 1 июля. РСТЦ просит отсрочить уплату налогов на оставшийся 2020 и следующий 2021 годы.

По данным совета, если торговые центры не получат отсрочку, их общая задолженность по налогу на добавленную стоимость составит 52 млрд рублей, по налогу на имущество — 24 млрд рублей, налогу на прибыль — 15 млрд рублей, а по единому социальному налогу — 4 млрд рублей. ТЦ обязаны будут выплатить долги к концу месяца, но для этого у них сейчас нет средств. Поэтому примерно каждый четвертый комплекс находится под угрозой закрытия.