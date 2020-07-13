Каждый четвертый торговый центр в России может закрыться к осени

Около четверти торговых центров в России могут не пережить пандемию и закрыться к осени 2020 года, потому что не смогут выплатить долги по налогам. Об этом 13 июля заявили в Российском совете торговых центров (РСТЦ).
Организация обратилась в правительство с просьбой продлить мораторий на взыскание задолженностей по налогам, срок которого истек 1 июля. РСТЦ просит отсрочить уплату налогов на оставшийся 2020 и следующий 2021 годы.
По данным совета, если торговые центры не получат отсрочку, их общая задолженность по налогу на добавленную стоимость составит 52 млрд рублей, по налогу на имущество — 24 млрд рублей, налогу на прибыль — 15 млрд рублей, а по единому социальному налогу — 4 млрд рублей. ТЦ обязаны будут выплатить долги к концу месяца, но для этого у них сейчас нет средств. Поэтому примерно каждый четвертый комплекс находится под угрозой закрытия.
«Доходов фактически нет, продажам ещё предстоит восстановиться. Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершаются отказами», — заявил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.
По его словам, все платежи, которые ТЦ получают от арендаторов, составляют примерно 10–20% от показателей предыдущего года и направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности, клининг, коммунальные услуги.
РСТЦ повторно направил в правительство обращения с просьбой о комплексной поддержке отрасли. По данным организации, торговые центры обеспечивают более 25% оборота розничной торговли страны и 90% цивилизованной торговли. Напомним, что в Петербурге торговые комплексы по-прежнему закрыты.