Петербургский ЗакС хочет ужесточить статью за неверное обращение с экологически опасными отходами. Ее предлагают распространить на свалки

Пакет документов зарегистрирован 11 июля. Сейчас статья относится к производству запрещенных видов опасных отходов, транспортировке, хранению, захоронению, использованию или иному обращению радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил. В зависимости от последствий и обстоятельств штраф колеблется от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. При этом в качестве альтернативного наказания указано лишение свободы на срок до 2 лет, до 5 и до 8 (если действия вызвали массовое заболевание людей или смерть человека).

Петербургское Законодательное собрание направило в Госдуму законопроект о внесении изменений в статью 247 УК. Ее хотят ужесточить и расширить.

Законопроект предлагает включить в диспозицию отходы производства и потребления. Кроме того, петербургские депутаты хотят увеличить штрафы в зависимости от последствий преступления.

В пояснительной записке говорится, что нынешняя редакция не позволяет эффективно использовать статью в борьбе против незаконных свалок. В трактовке Верховного суда она относится к бактериологическим, радиоактивным и химическим веществам, а нынешние штрафы не являются соразмерным наказанием доля преступников. Между тем только в прошлом году на ликвидацию несанкционированных свалок потрачен почти миллиард рублей.

Впрочем, надо отметить, что правительство дважды давало отрицательный отзыв на законопроект. В частности, оно считает, что документ создает конкуренцию норм уголовного и административного законодательства.