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13.07.2020 15:08
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В Белоруссии за сутки выявили 82 новых случая COVID-19

Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 82 — до 65 114, сообщает минздрав республики в своем Telegram-канале 13 июля.

«Зарегистрированы 65 тысяч 114 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн 141 тыс. 580 тестов», — говорится в сообщении.

Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, увеличилось до 468. Министерство отмечает, что у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний.

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Комментарии (4)

261880401
182, а не 82
Иван Гамаюнов
"Министерство отмечает, что у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний."
мне вот эта формулировка нравится что у наших чиновников, что и у батьки, сейчас почти не осталось людей без хронических заболеваний, зачем это каждый раз писать? что бы люди думали что вирус то их точно не коснется?))
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