В Белоруссии за сутки выявили 82 новых случая COVID-19

Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 82 — до 65 114, сообщает минздрав республики в своем Telegram-канале 13 июля.

«Зарегистрированы 65 тысяч 114 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн 141 тыс. 580 тестов», — говорится в сообщении.

Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, увеличилось до 468. Министерство отмечает, что у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний.