Путин и Эрдоган все-таки обсудили Святую Софию. В Турции пообещали сохранить доступ в собор для всех желающих
Президент России провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой, в ходе которых обсуждалось решение превратить памятник ЮНЕСКО в мечеть. Турецкая сторона в своем сообщении о переговорах эту тему упустила.
«Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле», — сообщается 13 июля на сайте Кремля.
Турецкий лидер заверил Путина, что доступ в собор Святой Софии будет сохранен для всех желающих. Кроме того, он подчеркнул, что Турция сохранит христианские святыни.
О намерении турецкого руководства сменить статус одного из главных символов Стамбула стало известно в июне. Свое несогласие по этому поводу выразили МИД Греции, папа римский и РПЦ. В ЮНЕСКО напомнили, что «любое изменение требует предварительного уведомления от соответствующего государства в организацию».
Софийский собор был возведен в 532–537 годах по указанию императора Юстиниана. После краха Византии собор был мечетью, пока в 1935 году Ататюрк не присвоил ему статус музея.