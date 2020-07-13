Президент России провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой, в ходе которых обсуждалось решение превратить памятник ЮНЕСКО в мечеть. Турецкая сторона в своем сообщении о переговорах эту тему упустила.



«Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле», — сообщается 13 июля на сайте Кремля.