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13.07.2020 14:47
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Путин и Эрдоган все-таки обсудили Святую Софию. В Турции пообещали сохранить доступ в собор для всех желающих

Президент России провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой, в ходе которых обсуждалось решение превратить памятник ЮНЕСКО в мечеть. Турецкая сторона в своем сообщении о переговорах эту тему упустила.

«Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле», — сообщается 13 июля на сайте Кремля.

Фото: Яна Пруссакова, "Фонтанка.ру"
Фото: Яна Пруссакова, "Фонтанка.ру"

Турецкий лидер заверил Путина, что доступ в собор Святой Софии будет сохранен для всех желающих. Кроме того, он подчеркнул, что Турция сохранит христианские святыни.

О намерении турецкого руководства сменить статус одного из главных символов Стамбула стало известно в июне. Свое несогласие по этому поводу выразили МИД Греции, папа римский и РПЦ. В ЮНЕСКО напомнили, что «любое изменение требует предварительного уведомления от соответствующего государства в организацию».

Софийский собор был возведен в 532–537 годах по указанию императора Юстиниана. После краха Византии собор был мечетью, пока в 1935 году Ататюрк не присвоил ему статус музея.

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Комментарии (7)

Dimitry Antonov
Неужели в России по этому поводу был значительный общественный резонанс? Что-то я не заметил.
OldObyvatel
Судя по тому, как относятся турки к посетителям действующих мечетей, которые можно посещать в свободное от служб время, то это не идет ни в какое сравнения с нашими мракобесами. Да, нужно снимать обувь, но если иностранка не покрыла голову платком или пришла в брюках, никто ей замечания не сделает.
Турки в этом отношении стоят на европейском уровне.
VF812
Раз Эрдоган не смог противостоять идее возврата АльСофии к статусу религиозного учреждения, значит, давление на него со стороны мусульман таково, что сохранение статуса музея привело бы к отрицательным для него последствиям. Вся его карьера - это балансирование между светскими и религиозными течениями. А что может сделать необузданный религиозный человек мы знаем. Возможно, что он все правильно сделал.
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