Сотрудники экстренных служб несколько часов провели под окнами и на крыше пятиэтажки в Петродворцовом районе Петербурга. Компанию им составил несговорчивый мужчина с бурным прошлым.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, человека на опасной высоте в начале десятого утра 13 июля заметили жители улицы Швейцарской в Ломоносове. Команду из полицейских и сотрудников МЧС мужчина встретил на крыше пятиэтажного дома № 8, набросив на шею провод.