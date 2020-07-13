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13.07.2020 14:36
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В Ломоносове отчаянный с проводом на шее три часа держал полицию на крыше пятиэтажки

Сотрудники экстренных служб несколько часов провели под окнами и на крыше пятиэтажки в Петродворцовом районе Петербурга. Компанию им составил несговорчивый мужчина с бурным прошлым.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, человека на опасной высоте в начале десятого утра 13 июля заметили жители улицы Швейцарской в Ломоносове. Команду из полицейских и сотрудников МЧС мужчина встретил на крыше пятиэтажного дома № 8, набросив на шею провод.

По впечатлению прибывших, на ногах он держался неуверенно, но в нежелании спускаться проявил твёрдость. На уговоры ушло почти три часа, которые психолог и сотрудники полиции провели на крыше.

Вскоре после полудня мужчину вернули на землю. Это 40-летний петербуржец, который знаком правоохранителям как нарушитель административного и уголовного законодательства. О мотивах своего поведения, а также дальнейших планах на жизнь ему предстоит рассказать психиатрам.

Аналогичную беседу накануне вёл мужчина, который едва не упал с крыши в Московском районе Петербурга. Он тревожил соседей также на высоте пятого этажа.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург


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