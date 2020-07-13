В Хабаровске люди снова вышли протестовать из-за ареста губернатора Фургала

В регион прибыл вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, он встречался с краевым руководством, в том числе с первым заместителем губернатора, которых попросил, чтобы работа продолжалась в штатном режиме, а жители города и региона «не ощущали никаких проблем».

Выступающие против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вновь вышли на несанкционированный митинг 13 июля. Акции протеста в центре Хабаровска продолжаются третий день, сообщает портал Dvhub.ru .

Ранее стало известно, что арестованный по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушений на них губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть отправлен в отставку до четверга, 16 июля. По некоторым данным, есть пять потенциальных кандидатов на пост нового руководителя региона.



Несанкционированные акции протеста, на которые, по разным оценкам, вышли тысячи человек, начались в Хабаровске после ареста губернатора края Сергея Фургала. В его поддержку также запустили петицию, которая собрала более 47 тысяч подписей. «Фонтанка» попыталась найти ответ на вопрос, за что хабаровчане полюбили своего губернатора.

