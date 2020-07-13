«Более толерантной Польши» не получилось. Сторонник традиционных ценностей Дуда выиграл президентские выборы с перевесом в несколько процентов

Занимавший пост польского президента с 2015 года Анджей Дуда идет на новый срок. Во втором туре выборов он набрал 51 % голосов.

«Окончательные результаты воскресных президентских выборов: Дуда набрал более 51 % голосов, что обеспечило ему преимущество над мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, который получил почти 49 %», — цитирует 13 июля заявление избирательной комиссии Польши Reuters.