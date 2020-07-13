«Более толерантной Польши» не получилось. Сторонник традиционных ценностей Дуда выиграл президентские выборы с перевесом в несколько процентов
Занимавший пост польского президента с 2015 года Анджей Дуда идет на новый срок. Во втором туре выборов он набрал
«Окончательные результаты воскресных президентских выборов: Дуда набрал более
Во втором туре приняли участие
Во время избирательной кампании Дуда в союзе с правящей партией «Закон и правосудие» позиционировал себя как защитник традиционных ценностей, а также указывал на достижения своего предыдущего периода. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский из оппозиционной «Гражданской коалиции» делал упор на либеральные ценности, обещав «более толерантную Польшу». Он также критиковал нереалистичные проекты главы государства.