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13.07.2020 13:18
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«Более толерантной Польши» не получилось. Сторонник традиционных ценностей Дуда выиграл президентские выборы с перевесом в несколько процентов

Занимавший пост польского президента с 2015 года Анджей Дуда идет на новый срок. Во втором туре выборов он набрал 51 % голосов.

«Окончательные результаты воскресных президентских выборов: Дуда набрал более 51 % голосов, что обеспечило ему преимущество над мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, который получил почти 49 %», — цитирует 13 июля заявление избирательной комиссии Польши Reuters.

Во втором туре приняли участие 68,12 % избирателей, что стало самым высоким процентом явки за несколько десятилетий. В первом туре Дуда обогнал своего преследователя на 13,5 % голосов.

Во время избирательной кампании Дуда в союзе с правящей партией «Закон и правосудие» позиционировал себя как защитник традиционных ценностей, а также указывал на достижения своего предыдущего периода. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский из оппозиционной «Гражданской коалиции» делал упор на либеральные ценности, обещав «более толерантную Польшу». Он также критиковал нереалистичные проекты главы государства.

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