Трутнев прокомментировал визит в Хабаровск во время протестов в защиту Фургала

«Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что команда, которая сегодня находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации», — заявил Трутнев.

Визит заместителя председателя правительства и полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в Хабаровск связан с необходимостью убедиться, что команда, которая управляет регионом, продолжает выполнять функции власти. Об этом он заявил 13 июля, пишет РИА Новости.

По его словам, он встречался с краевым руководством, в том числе с первым заместителем губернатора, которых попросил, чтобы работа продолжалась в штатном режиме, а жители города и региона «не ощущали никаких проблем».

Трутнев подчеркнул, что, если произойдёт смена команды, которая управляет Хабаровским краем, то будет назначен временно исполняющий обязанности главы субъекта РФ, а тот, в свою очередь, должен будет сам определить, с какими людьми ему работать.

Как ранее сообщали СМИ, вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край накануне. Его визит носил негласный характер. Официальная причина приезда названа не была, журналисты привели несколько версий со ссылкой на источники.

Вскоре появилась информация, что ранее арестованный по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушений на них губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть отправлен в отставку до четверга, 16 июля. По некоторым данным, есть пять потенциальных кандидатов на пост нового руководителя региона.