Трутнев прокомментировал визит в Хабаровск во время протестов в защиту Фургала
Визит заместителя председателя правительства и полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в Хабаровск связан с необходимостью убедиться, что команда, которая управляет регионом, продолжает выполнять функции власти. Об этом он заявил 13 июля, пишет РИА Новости.
«Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что команда, которая сегодня находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации», — заявил Трутнев.
По его словам, он встречался с краевым руководством, в том числе с первым заместителем губернатора, которых попросил, чтобы работа продолжалась в штатном режиме, а жители города и региона «не ощущали никаких проблем».
Трутнев подчеркнул, что, если произойдёт смена команды, которая управляет Хабаровским краем, то будет назначен временно исполняющий обязанности главы субъекта РФ, а тот, в свою очередь, должен будет сам определить, с какими людьми ему работать.
Как ранее сообщали СМИ, вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край накануне. Его визит носил негласный характер. Официальная причина приезда названа не была, журналисты привели несколько версий со ссылкой на источники.
Вскоре появилась информация, что ранее арестованный по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушений на них губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть отправлен в отставку до четверга, 16 июля. По некоторым данным, есть пять потенциальных кандидатов на пост нового руководителя региона.
После задержания Фургала в Хабаровске прошли несанкционированные акции протеста, на которые, по разным оценкам, вышли тысячи человек. В его поддержку также запустили петицию, которая собрала более 47 тысяч подписей. «Фонтанка» попыталась найти ответ на вопрос, за что хабаровчане полюбили своего губернатора.