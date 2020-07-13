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13.07.2020 12:54
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В Петербурге главбух ювелирной компании увела из кассы более 40 млн и отправилась в колонию

Московский районный суд Петербурга определил в колонию общего режима специалиста по бухгалтерскому учёту, которая годами отправляла себе в карман вверенные ей миллионы.

О приговоре Наталии Хачересьянц 13 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Установлено, что будучи главным бухгалтером ювелирной компании «Арина», женщина четыре года опустошала кассу, пользуясь флеш-картой с электронной подписью гендиректора и доступом к системе «Банк-клиент». С 2015 по 2016 год со счёта компании под надуманными назначениями платежей ушли 22,7 млн рублей.

Виновной в присвоении денег признали Хачересьянц. Кроме того, ей вменили три аналогичных преступления с тем же сценарием: работая бухгалтером в торговом доме «Виктория», на ювелирном производстве «Диана» и в торговом доме «Арина», она перевела на подконтрольные счета ещё порядка 20,8 млн рублей.

«Хачересьянц полностью согласилась с предъявленным ей обвинением», — уточнили в пресс-службе.

По части 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере) предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Хачересьянц приговорили к 2,5 годам в колонии общего режима, похищенные 43,5 млн женщина должна вернуть.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Человеку образование дали, мог бы, и больше, и более грамотно средства провести.
ppky0323
Все же ген директорам за счетом своим надо поглядывать изредка...
Vahmistroff
А если миллионы не вернет? Потратила уже: газировка, мороженое...
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