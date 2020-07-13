В Петербурге главбух ювелирной компании увела из кассы более 40 млн и отправилась в колонию

Московский районный суд Петербурга определил в колонию общего режима специалиста по бухгалтерскому учёту, которая годами отправляла себе в карман вверенные ей миллионы.



О приговоре Наталии Хачересьянц 13 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Установлено, что будучи главным бухгалтером ювелирной компании «Арина», женщина четыре года опустошала кассу, пользуясь флеш-картой с электронной подписью гендиректора и доступом к системе «Банк-клиент». С 2015 по 2016 год со счёта компании под надуманными назначениями платежей ушли 22,7 млн рублей.