На границе Азербайджана и Армении неспокойно. В Баку показали видео удара по армянскому опорному пункту

«В ночь на 13 июля на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», — сообщило 13 июля Министерство обороны Азербайджана на своем сайте, опубликовав также видео удара.

Отношения между Баку и Ереваном обострились после столкновений на границе двух стран.

В Баку заверили, что сейчас «обстановка находится под контролем» азербайджанских войск, а «против врага применяются карательные меры».

В Минобороны Армении изложили свою версию случившегося, указав, что «всю ответственность за потери азербайджанской стороны и последствия обострения ситуации будет нести военно-политическое руководство Азербайджана». По словам армянских военных, накануне азербайджанские военнослужащие неоднократно предпринимали попытку пересечь госграницу. После этого Азербайджан начал обстрел из 82-мм гранатомета и танка в направлении армянских позиций. «Стрельба продолжались с разной интенсивностью в течение всей ночи. Все попытки противника стали мишенью подразделений армянских вооруженных сил и были нейтрализованы», — отчитались в Минобороны Армении.

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась созвал экстренное заседание постоянного совета после обострения на армяно-азербайджанской границе.

В турецком МИД осудили Армению за произошедшее.