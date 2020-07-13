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13.07.2020 11:21
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Армения продлила режим ЧП из-за COVID-19 до 12 августа

Правительство Армении 13 ибля в ходе внеочередного заседания приняло решение продлить на месяц режим чрезвычайного положения, введенный в стране 14 марта из-за пандемии коронавируса. Видеозапись заседания кабмина обнародовал в соцсети премьер-министр страны.

"Мы продлеваем режим ЧП на 30 дней, до 12 августа. Ситуация остается тяжелой", - отметил премьер-министр Никол Пашинян.

Глава правительства добавил, что парламент в скором времени примет законопроекты, которые усовершенствуют законодательство для того, чтобы иметь соответствующие инструменты во время пандемии. "Мы не можем вечно продлевать режим ЧП, это в последний раз. Вопросы будем решать на уровне законодательства", - заявил он.

Как сообщил ранее Минздрав республики, число заразившихся с начала пандемии COVID-19 составило 32 151.

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