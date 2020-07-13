Мосты в Петербурге из-за подготовки к Главному военно-морскому параду разведут до утра
В Петербурге готовятся к проведению Главного военно-морского парада, который пройдет в акватории Невы 26 июля. Для этого изменен график разводки мостов и введены ограничения движения транспорта, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
В ночь на 14 и на 17 июля Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут до 6 часов утра. Движение транспорта по переправам, соответственно, будет перекрыто. Кроме того, после сведения переправ перекрытие может быть продлено до 15 минут.
Мосты разведут:
- Литейный - с 1:40 до 6:00,
- Троицкий – с 1:20 до 6:00,
- Дворцовый – с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 6:00,
- Благовещенский – с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00.
Помимо этого, 14 и 17 июля в период с 19:00 до 22:00 будет закрыто движение транспорта по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади и Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста. Ограничивается и водное движение.
Военно-морской парад пройдёт в Петербурге и Кронштадте. В нем примут участие 46 кораблей, катеров и подводных лодок, более 4000 военнослужащих и 42 воздушных судна. Часть участников уже прибыла в Невскую губу.