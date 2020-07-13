В Петербурге готовятся к проведению Главного военно-морского парада, который пройдет в акватории Невы 26 июля. Для этого изменен график разводки мостов и введены ограничения движения транспорта, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.



В ночь на 14 и на 17 июля Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут до 6 часов утра. Движение транспорта по переправам, соответственно, будет перекрыто. Кроме того, после сведения переправ перекрытие может быть продлено до 15 минут.