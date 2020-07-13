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13.07.2020 11:00
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Цены на нефть снижаются

Цена на нефть марки Brent 13 июля опустилась ниже $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Так, по состоянию на 10:40 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $42,88 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $40,16 за баррель.

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