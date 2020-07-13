В Петербурге вновь заболевших коронавирусом почти вдвое больше, чем выздоровевших

В Петербурге за последние сутки зафиксирован 291 новый случай коронавируса. Таковы данные оперштаба на утро 13 июля. Выписались за этот же период 152 жителя города.

За прошедшие сутки случаи коронавируса выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки. Больше всего заболевших за день по-прежнему фиксируют в Москве (672). Петербург по этому показателю снова оказался на второй строчке. С начала пандемии в городе насчитали уже 27 861 заболевшего.

Суточный прирост начал увеличиваться в Петербурге 30 июня. В региональном Роспотребнадзоре считают, что к этому могло привести участие людей в массовых мероприятиях и несоблюдение мер предосторожности.