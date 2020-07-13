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13.07.2020 10:47
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В Петербурге вновь заболевших коронавирусом почти вдвое больше, чем выздоровевших

В Петербурге за последние сутки зафиксирован 291 новый случай коронавируса. Таковы данные оперштаба на утро 13 июля. Выписались за этот же период 152 жителя города.

За прошедшие сутки случаи коронавируса выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки. Больше всего заболевших за день по-прежнему фиксируют в Москве (672). Петербург по этому показателю снова оказался на второй строчке. С начала пандемии в городе насчитали уже 27 861 заболевшего.

Суточный прирост начал увеличиваться в Петербурге 30 июня. В региональном Роспотребнадзоре считают, что к этому могло привести участие людей в массовых мероприятиях и несоблюдение мер предосторожности.

Общее число заболевших COVID-19 в России выросло до 733 699. Больше случаев зафиксировали только в Индии (878 тысяч), Бразилии (почти 1,9 миллиона) и США (3,3 миллиона). Большинству заразившихся россиян (504 021) удалось вылечиться, однако для 11 439 человек вирус закончился летальным исходом.

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Комментарии (2)

Марти МакФлай
Вчера уже обсуждалось это - в воскресенье выписка минимальна.
paha
Ф... Угадай знак препинания. "В Петербурге вновь заболевших". Или статистику дайте по заболевшим второй, третий и т.д. раз.
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