Путин рассказал про позитивную динамику в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом в стране есть позитивная динамика, а летальность на сто тысяч населения в разы ниже, чем в других странах. Об этом он рассказал 13 июля на совещании по национальным проектам.
Российский лидер отметил, что общенациональное единение россиян позволило достойно ответить на вызов эпидемии, хотя и не без определённых сбоев.
«Такое, действительно, общенациональное объединение позволило достойно ответить на вызов эпидемии. Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев», — цитирует главу государства РИА Новости.
Он добавил, что всю систему медицинской помощи в РФ нужно сделать более устойчивой и гибкой, чтобы реагировать на любые вызовы, и важно продолжать усилия по преодолению нанесенного экономике ущерба.