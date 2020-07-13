FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.07.2020 10:02
9
Печать

Путин рассказал про позитивную динамику в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом в стране есть позитивная динамика, а летальность на сто тысяч населения в разы ниже, чем в других странах. Об этом он рассказал 13 июля на совещании по национальным проектам.

Российский лидер отметил, что общенациональное единение россиян позволило достойно ответить на вызов эпидемии, хотя и не без определённых сбоев.

«Такое, действительно, общенациональное объединение позволило достойно ответить на вызов эпидемии. Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев», — цитирует главу государства РИА Новости.

Он добавил, что всю систему медицинской помощи в РФ нужно сделать более устойчивой и гибкой, чтобы реагировать на любые вызовы, и важно продолжать усилия по преодолению нанесенного экономике ущерба.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

Василий Марущак
Бизнес ощутил эту вашу динамику, теперь собирайте налоги с патриотов.
Правда у них денег отродясь не водилось, да и шут с ним, зато они всегда, и во всём за власть.
262126571
Сплошь одна позитивная динамика! А ПФР наверное вообще не ожидал такого подарка судьбы.
06072020
В чем проявляется эта динамика относительно Петербурга?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний