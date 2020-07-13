Путин рассказал про позитивную динамику в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом в стране есть позитивная динамика, а летальность на сто тысяч населения в разы ниже, чем в других странах. Об этом он рассказал 13 июля на совещании по национальным проектам.



Российский лидер отметил, что общенациональное единение россиян позволило достойно ответить на вызов эпидемии, хотя и не без определённых сбоев.



«Такое, действительно, общенациональное объединение позволило достойно ответить на вызов эпидемии. Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев», — цитирует главу государства РИА Новости.

