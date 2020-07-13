Две «Газели» не поделили дорогу на севере Петербурга. Одна из них завалилась набок и собрала пробку
Две газели устроили аварию на севере Петербурга. Одна из машин опрокинулась набок
ДТП с «перевёртышем» затормозило автомобильное движение на оживлённом перекрёстке в Калининском районе Петербурга. Предположительными виновниками транспортного коллапса стали две «Газели», сообщается в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 13 июля.
На опубликованных свидетелями происшествия кадрах видно, что одна из них лежит на боку и занимает как минимум полосу проезжей части. Другая стоит неподалёку, её кузов помят, а правая фара разбита. По словам очевидцев, авария произошла на пересечении Полюстровского проспекта и проспекта Маршала Блюхера.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ДТП спровоцировало пробку длиной полтора километра.
В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.