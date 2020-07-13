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13.07.2020 09:29
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Две «Газели» не поделили дорогу на севере Петербурга. Одна из них завалилась набок и собрала пробку

Две газели устроили аварию на севере Петербурга. Одна из машин опрокинулась набок

ДТП с «перевёртышем» затормозило автомобильное движение на оживлённом перекрёстке в Калининском районе Петербурга. Предположительными виновниками транспортного коллапса стали две «Газели», сообщается в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 13 июля.

На опубликованных свидетелями происшествия кадрах видно, что одна из них лежит на боку и занимает как минимум полосу проезжей части. Другая стоит неподалёку, её кузов помят, а правая фара разбита. По словам очевидцев, авария произошла на пересечении Полюстровского проспекта и проспекта Маршала Блюхера.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ДТП спровоцировало пробку длиной полтора километра.

В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.

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Комментарии (1)

Алекс81
Почему бы отделу пропаганды не использовать СМИ для получения информации о происшествиях и не реагировать ДО получения информации от участников?
И пробок меньше будет, и люди СПАСИБО скажут
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