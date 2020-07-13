Ученые заявили, что антитела у переболевших коронавирусом со временем резко снижаются

Немецкие ученые выяснили, что количество антител, появляющихся в организме человека, переболевшего коронавирусом, уменьшается со временем. Это может поставить под сомнение долгосрочную эффективность вакцинирования людей, считают они. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на главного врача инфекционной клиники Швабинг в Мюнхене Клеменса Вендтнера.

Он рассказал, что анализы крови первых пациентов с коронавирусом, которые проходили лечение в клинике Швабинг в январе, показали явное снижение количества антител. «У четырех из девяти пациентов мы видим снижение количества антител по итогам теста, который можно проводить только в лаборатории с высоким уровнем безопасности», — цитирует Вендтнера РБК. Он добавил, что результаты этих исследований говорят о том, что человек в дальнейшем может заразиться повторно, однако признал, что пока влияние, которое это может оказать на кампанию вакцинации, до конца не изучено.