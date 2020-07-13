«Коммерсантъ» сообщил о негласном визите Трутнева в Хабаровский край на фоне протестов из-за ареста Фургала
Заместитель председателя правительства и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край с негласным визитом. Об этом 13 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По информации издания, Трутнев прибыл в Хабаровск в воскресенье, когда там проходили новые акции против ареста губернатора Сергея Фургала. Один из источников издания утверждает, что вице-премьер якобы встречался с руководством силовых структур и провел закрытое совещание с представителями правительства края.
В правительстве региона сообщили, что не располагают информацией о планах Трутнева.
Губернатор края Сергей Фургал был арестован 9 июля по делу об организации убийства и покушении на него. Он возглавил Хабаровский край в 2018 году после победы во втором туре над выдвиженцем от «Единой России» Вячеславом Шпортом, который на тот момент был действующим губернатором.