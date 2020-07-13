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13.07.2020 08:40
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«Коммерсантъ» сообщил о негласном визите Трутнева в Хабаровский край на фоне протестов из-за ареста Фургала

Заместитель председателя правительства и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край с негласным визитом. Об этом 13 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, Трутнев прибыл в Хабаровск в воскресенье, когда там проходили новые акции против ареста губернатора Сергея Фургала. Один из источников издания утверждает, что вице-премьер якобы встречался с руководством силовых структур и провел закрытое совещание с представителями правительства края.

В правительстве региона сообщили, что не располагают информацией о планах Трутнева.

Губернатор края Сергей Фургал был арестован 9 июля по делу об организации убийства и покушении на него. Он возглавил Хабаровский край в 2018 году после победы во втором туре над выдвиженцем от «Единой России» Вячеславом Шпортом, который на тот момент был действующим губернатором.

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Комментарии (6)

kоt-obormot
И фамилия соответсвует нынешнему историческому моменту.
piterez
Трутнев одновременно занимает пост Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, а это означает, что сидит на двух стульях в правительстве и полпредстве, таким образом, путинская система параллельных ветвей власти дает сбой, так как нигде на определены четкие компетенции полпредов, а их присутствие в кабинете министров дает великолепный шанс на лоббирование узкой группы коррупционеров, при этом конфликт с местными органами власти запрограммирован...
260551481
Есть информация что в хабаровский край вместе с Трутневым с "негласным визитом" прибыл московский ОМОН.
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