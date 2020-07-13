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13.07.2020 08:36
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Под Петербургом «Шевроле» взял микроавтобус на смертельный таран. Погиб водитель, ещё четверо в больнице

Смертельная авария в Кировском районе Ленобласти унесла жизнь автомобилиста и отправила в больницу четырёх пассажиров. Об этом 13 июля во «ВКонтакте» сообщает «Дорожный инспектор».

По предварительной информации, происшествие случилось минувшей ночью, примерно в 01.20 на автодороге «Петербург — Кировск». При совершении левого поворота «Шевроле», за рулём которого находился мужчина среднего возраста, не предоставил преимущество в движении и врезался в «Форд», которым управлял водитель 65 лет.

В результате столкновения водитель первого автомобиля скончался на месте ДТП. Мужчина, который находился за рулём второй машины, и трое его пассажирок (всем от 37 до 68 лет) — в тяжёлом состоянии. Ещё один молодой человек 27 лет, находившийся в момент аварии в салоне, отделался травмами средней степени тяжести.

Другие подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

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