Смертельная авария в Кировском районе Ленобласти унесла жизнь автомобилиста и отправила в больницу четырёх пассажиров. Об этом 13 июля во «ВКонтакте» сообщает «Дорожный инспектор».



По предварительной информации, происшествие случилось минувшей ночью, примерно в 01.20 на автодороге «Петербург — Кировск». При совершении левого поворота «Шевроле», за рулём которого находился мужчина среднего возраста, не предоставил преимущество в движении и врезался в «Форд», которым управлял водитель 65 лет.

