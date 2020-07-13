Коронавирус подбирается к отметке в 13 миллионов заразившихся

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 10 июля превысило 12,8 миллиона человек в 188 странах. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.



По подсчетам проекта, в мире заражены 12 878 325 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 190 тысяч.



На первом месте по числу заболевших США, где число зараженных превышает 3,3 миллиона. На втором месте находится Бразилия с 1,8 миллиона инфицированных, Индия на третьем месте с 849,5 тысячи заболевших. Россия с 726 тысячами инфицированных на четвертом месте.

