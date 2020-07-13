«По предварительным данным, взрыв произошел из-за повышения температуры (на корабле - ред.) в результате пожара… Причины возгорания выясняет следствие», - сказал Собек на пресс-конференции.

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) горит на военно-морской базе в Сан-Диего. Пожар начался со взрыва утром в воскресенье (18.30 мск), однако 13 июля огонь продолжает распространяться. Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявил, что причину взрыва предстоит выяснить.

По его словам, пожар начался на нижней грузовой палубе. Он добавил, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Часть экипажа корабля отравилась продуктами горения. На лечении сейчас находятся 17 моряков и четверо гражданских лиц.



Собек сообщил, что на борту корабля находится «около миллиона галлонов топлива» (более 3700 тонн), и пожарные пытаются не допустить его возгорания.



Корабль Bonhomme Richard (LHD 6) стоял на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек, а на борту на момент возгорания были около 160 моряков.

