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13.07.2020 08:10
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На военно-морской базе в Сан-Диего после взрыва горит десантный корабль. На его борту более 3700 тонн горючего

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) горит на военно-морской базе в Сан-Диего. Пожар начался со взрыва утром в воскресенье (18.30 мск), однако 13 июля огонь продолжает распространяться. Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявил, что причину взрыва предстоит выяснить.

«По предварительным данным, взрыв произошел из-за повышения температуры (на корабле - ред.) в результате пожара… Причины возгорания выясняет следствие», - сказал Собек на пресс-конференции.

По его словам, пожар начался на нижней грузовой палубе. Он добавил, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Часть экипажа корабля отравилась продуктами горения. На лечении сейчас находятся 17 моряков и четверо гражданских лиц.

Собек сообщил, что на борту корабля находится «около миллиона галлонов топлива» (более 3700 тонн), и пожарные пытаются не допустить его возгорания.

Корабль Bonhomme Richard (LHD 6) стоял на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек, а на борту на момент возгорания были около 160 моряков.

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Комментарии (4)

lietuva
Ай да молодцы - российские боевые пловцы !!! Замечательный праздничный фейерверк устроили !!! Теперь не спеша вернутся домой , и будут гордо стоять в едином строю храбрых российских военных моряков на традиционном параде , посвящённом дню Военно-Морского Флота . А огорчённые американские "ястребы" - будут озадаченно почёсывать свои затылки и придумывать новые санкции .
261254291
Этого не может быть! Гореть и дымить может только Кузнецов! А снимки это Мосфильм в чистом виде!
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