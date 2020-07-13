Ниже климатической нормы. Какая погода ждёт петербуржцев в понедельник

Нет ничего стабильнее погоды, что установилась в Петербурге с прошлой недели. 13 июля в Северной столице снова всё те же 20 градусов днём и 13 — ночью. Снова кратковременные дожди и переменная облачность.



Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, осадки местами и северо-западный ветер будут ограничивать дневной прогрев. В такой ситуации температурный фон ожидается на 1-2 градуса ниже климатической нормы.



Если заглянуть в трёхдневный прогноз Северо-Западного Гидрометцентра на ближайшие три дня, можно увидеть, что ситуация с погодой будет мало меняться. Из важного — во вторник можно будет не бояться промокнуть, в среду станет теплее буквально на пару градусов, но северо-западный ветер сменится северным.

