Первая страна Евросоюза готова разрешить россиянам въезд. Венгрия ждет туристов со справками

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая готова разрешить въезд для россиян. Условием станет отсутствие коронавируса, сообщило 13 июля посольство Венгрии в Москве на своей странице в Facebook.



Власти Венгрии разделили все страны на категории. Жителям стран из «красной» зоны, где большое количество зараженных, во въезде откажут. В эту категорию попали Албания, Белоруссия, Молдавия, Босния и Герцеговина, а также страны Африки, Азии и Южной Америки.



Россия попала в «желтую» зону. Там же находятся Болгария, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания, Норвегия, Япония, Китай, Сербия и США. Жителям таких стран разрешат въезд, но на определенных условиях. Если у человека нет подозрения на коронавирус, он должен будет пройти обязательный карантин в течение 14 дней. Не проходить карантин можно предоставив результаты двух отрицательных тестов на коронавирус, которые были сделаны за последние пять дней с разницей в 48 часов. Справки должны быть переведены на венгерский или английский языки.

