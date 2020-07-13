ЦБ рассказал про новые схемы мошенничества через рекламу в период эпидемии

Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!». Об этом 13 июля, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Многие, действительно, во время пандемии работали удаленно, находились дома, и мошенники это учли. Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе - рекламной. При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются», - рассказал он в интервью РИА Новости.