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13.07.2020 07:15
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ЦБ рассказал про новые схемы мошенничества через рекламу в период эпидемии

Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!». Об этом 13 июля, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Многие, действительно, во время пандемии работали удаленно, находились дома, и мошенники это учли. Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе - рекламной. При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются», - рассказал он в интервью РИА Новости.

Лях уточнил, что в прежних схемах в рекламе почти всегда оговаривались некие услуги или продукты, получив которые якобы можно разбогатеть. Теперь мошенники просто играют на желании человека разбогатеть, а как именно – оставляют «за кадром», добавил он.

«Но вот что интересно. По нашим оценкам, за время пандемии объем такой рекламы вырос настолько, что сейчас значительно превышает объем традиционной рекламы финансовых услуг – и от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых», - отметил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России.

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Комментарии (2)

Vdemenkov1965
100 летнее Жидовское Иго подошло к концу.
Кто ты такая Эльвира?
Давай до свидания!!!!
260551481
ЦБ по части мошенничества большой специалист.
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