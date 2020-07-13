В Нижегородской области разбился самолет Ан-2. Есть погибший и пострадавший
Самолет Ан-2 разбился в Нижегородской области утро 13 июля. ЧП произошло у населенного пункта Кистеневка.
По информации МЧС, в 4.10 мск поступило сообщение о падении самолета Ан-2 с последующим горением В результате крушения один человек погиб, второй пострадал и был госпитализирован.
«По предварительным данным, крушение Ан-2 в Нижегородской области произошло из-за того, что самолет задел провод, после чего упал и загорелся. Это одна из версий случившегося», сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров.
Собеседник агентства отметил при этом, что следствие будет рассматривать все версии произошедшего, в том числе техническое состояние самолета и действия пилота.