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13.07.2020 07:08
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В Нижегородской области разбился самолет Ан-2. Есть погибший и пострадавший

Самолет Ан-2 разбился в Нижегородской области утро 13 июля. ЧП произошло у населенного пункта Кистеневка.

По информации МЧС, в 4.10 мск поступило сообщение о падении самолета Ан-2 с последующим горением В результате крушения один человек погиб, второй пострадал и был госпитализирован.

«По предварительным данным, крушение Ан-2 в Нижегородской области произошло из-за того, что самолет задел провод, после чего упал и загорелся. Это одна из версий случившегося», сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров.

Собеседник агентства отметил при этом, что следствие будет рассматривать все версии произошедшего, в том числе техническое состояние самолета и действия пилота.

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