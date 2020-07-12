Между кладбищем и трамвайным парком в Рыбацком горела бывшая стройка, где «не гуляют нормальные люди»
Пожар в промзоне Невского района Петербурга начался вечером 12 июля. Дым был виден по всему Рыбацкому.
Фото с места происшествия «Фонтанке» прислали читатели. По их словам, черный столб дыма и огонь разошелся около 11 часов вечера и примерно через 20 минут от него остался только сизый дымок.
Кадры, которые прислали в редакцию читатели, были сделаны на улице Дмитрия Устинова. Дым поднимается на фоне трамвайного парка №7, рядом с ним Казанское кладбище. По словам читателя «Фонтанки» Сергея, раньше в промзоне, где и случился пожар, была какая-то стройка. Сейчас «нормальные люди там не гуляют» и встретить можно разве что диких собак.