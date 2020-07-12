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12.07.2020 23:43
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Между кладбищем и трамвайным парком в Рыбацком горела бывшая стройка, где «не гуляют нормальные люди»

Пожар в промзоне Невского района Петербурга начался вечером 12 июля. Дым был виден по всему Рыбацкому.

Фото с места происшествия «Фонтанке» прислали читатели. По их словам, черный столб дыма и огонь разошелся около 11 часов вечера и примерно через 20 минут от него остался только сизый дымок.

автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей

Кадры, которые прислали в редакцию читатели, были сделаны на улице Дмитрия Устинова. Дым поднимается на фоне трамвайного парка №7, рядом с ним Казанское кладбище. По словам читателя «Фонтанки» Сергея, раньше в промзоне, где и случился пожар, была какая-то стройка. Сейчас «нормальные люди там не гуляют» и встретить можно разве что диких собак.

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