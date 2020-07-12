Экзитпол: Нынешний глава Польши Анджей Дуда побеждает на президентских выборах

Поcле второго тура выборов президента Польши Анджей Дуда, вероятно, продолжит возглавлять страну. Это следует из предварительных результатов экзитпола, представленных польским телевидением.

По подсчетам социологов, он набрал 50,4% голосов, а его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 49,6% голосов. Погрешность для опроса составляет два процента.

Явка во втором туре выборов была зафиксирована на уровне 68,9 процента, что является самым высоким показателем с начала свободных выборов в посткоммунистической Польше в 1989 году.

