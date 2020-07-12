Экзитпол: Нынешний глава Польши Анджей Дуда побеждает на президентских выборах
Поcле второго тура выборов президента Польши Анджей Дуда, вероятно, продолжит возглавлять страну. Это следует из предварительных результатов экзитпола, представленных польским телевидением.
По подсчетам социологов, он набрал 50,4% голосов, а его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 49,6% голосов. Погрешность для опроса составляет два процента.
Явка во втором туре выборов была зафиксирована на уровне 68,9 процента, что является самым высоким показателем с начала свободных выборов в посткоммунистической Польше в 1989 году.
Однако разрыв между противниками небольшой, и, как пишет Euronews, голоса за рубежом могут оказаться решающими.
Более 180 000 поляков зарегистрированы для голосования в Великобритании, причем 48,4% проголосовали за Тшасковского в первом туре президентских выборов, по сравнению с 15,5% в пользу Дуды.
Учитывая небольшой отрыв и погрешность, комментаторы предполагают, что впереди будет долгая ночь подсчёта голосов.
Exit poll doesn't include the overseas voters who resoundedly backed Trzaskowski in the first round + thousands are still stuck in queues to polling stations at 9pm.— Jakub Krupa (@JakubKrupa) July 12, 2020
These votes will decide the presidency. https://t.co/MyZbavUUZy