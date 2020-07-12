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12.07.2020 22:55
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Лунев повредил мышцу бедра в игре с «Ахматом»

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев прошел медицинское обследование в воскресенье, 12 июля, в связи с травмой, полученной накануне в игре против «Ахмата».

Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, по итогам обследования врачи установили повреждение прямой мышцы правого бедра.

«Информация о ходе процесса реабилитации, а также точных сроках, которые потребуются вратарю для восстановления, будет известна через 2-3 дня», - заявили в «Зенит».

Лунев получил повреждение, незадолго до окончания встречи с «Ахматом» (1:1), выбивая мяч от ворот. Футболист сумел покинуть поле только на электрокаре.

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