Лунев повредил мышцу бедра в игре с «Ахматом»

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев прошел медицинское обследование в воскресенье, 12 июля, в связи с травмой, полученной накануне в игре против «Ахмата».



Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, по итогам обследования врачи установили повреждение прямой мышцы правого бедра.

«Информация о ходе процесса реабилитации, а также точных сроках, которые потребуются вратарю для восстановления, будет известна через 2-3 дня», - заявили в «Зенит».

Лунев получил повреждение, незадолго до окончания встречи с «Ахматом» (1:1), выбивая мяч от ворот. Футболист сумел покинуть поле только на электрокаре.