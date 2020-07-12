FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +21
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
12.07.2020 22:04
6
Печать

Камера запечатлела, как велосипедист смело не проскочил на «красный»

Велосипедист оказался на капоте автомобиля после попытки проехать перекресток двух улиц в Василеостровском районе Петербурга на запрещающий сигнал светофора. Момент аварии был запечатлен камерой видеонаблюдения и опубликован в соцсети.

Запись вечером 12 июля появилась в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, авария произошла на пересечении улицы Шевченко и Среднего проспекта Васильевского острова. На кадрах видно, как велосипедист выезжает на перекресток даже не повернув голову в правую сторону, попытка объехать летящий в него автомобиль закончилась для него не долгим полетом. Молодой человек врезался в капот и водительскую дверь, упал на асфальт, но довольно быстро поднялся.

Из машины выскочил водитель и сопровождавшая его девушка. Видимо, убедившись что с велосипедистом на вид все в порядке, они все вместе перешли к осмотру автомобиля.

На кадрах в момент аварии видно, что возмущения водителя на предмет вмятин могут быть справедливыми - автомобилисту горел «зеленый».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

ТиМуР
Велосипедистов жаль, дорог нет у нас для них. Но кидаться регулярно под машины , тоже как-то не разумно, наверно.
mynine
Надо отметить что проезд велосипедистов на красный это уже повальное какое-то явление - каждый день вижу таких. Особенно отличаются доставщики еды - очень торопятся на тот свет.
hal9000
Это фиксер..у него тормозов то и нет..тормоз какой то..))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний