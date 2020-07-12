Велосипедист оказался на капоте автомобиля после попытки проехать перекресток двух улиц в Василеостровском районе Петербурга на запрещающий сигнал светофора. Момент аварии был запечатлен камерой видеонаблюдения и опубликован в соцсети.



Запись вечером 12 июля появилась в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, авария произошла на пересечении улицы Шевченко и Среднего проспекта Васильевского острова. На кадрах видно, как велосипедист выезжает на перекресток даже не повернув голову в правую сторону, попытка объехать летящий в него автомобиль закончилась для него не долгим полетом. Молодой человек врезался в капот и водительскую дверь, упал на асфальт, но довольно быстро поднялся.