Немецкие учёные вслед за китайскими заявили о возможности повторного заражения коронавирусом

«По результатам специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с высоким уровнем безопасности, мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», - заявил в комментарии телеканалу ZDF Клеменс Вендтнер, главный врач отделения инфекционных болезней клиники Швабинг, говоря о первых переболевших в Германии пациентов, которых наблюдают врачи (цитата по РИА Новости ).

У некоторых переболевших коронавирусной инфекцией значительно снижается количество антител. Это может означать на возможность повторного заражения, выяснили специалисты мюнхенской клиники Швабинг.

Влияние снижения количества антител в крови на долгосрочный иммунитет является темой для спекуляций, заметил специалист, однако результаты исследования показали, что 13 из 22 переболевших COVID-19 могут заразиться повторно.

Сокращение числа антител ранее заметили и китайские ученые, особенно у тех людей, что перенесли болезнь бессимптомно.

Напомним, по данным ВОЗ, 12 июля зафиксирован рекордный суточный прирост числа новых случаев. Всего в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев инфицирования COVID-19, более 561 тысячи человек скончались.