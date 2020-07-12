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12.07.2020 21:26
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Немецкие учёные вслед за китайскими заявили о возможности повторного заражения коронавирусом

У некоторых переболевших коронавирусной инфекцией значительно снижается количество антител. Это может означать на возможность повторного заражения, выяснили специалисты мюнхенской клиники Швабинг.

«По результатам специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с высоким уровнем безопасности, мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», - заявил в комментарии телеканалу ZDF Клеменс Вендтнер, главный врач отделения инфекционных болезней клиники Швабинг, говоря о первых переболевших в Германии пациентов, которых наблюдают врачи (цитата по РИА Новости).

Влияние снижения количества антител в крови на долгосрочный иммунитет является темой для спекуляций, заметил специалист, однако результаты исследования показали, что 13 из 22 переболевших COVID-19 могут заразиться повторно.

Сокращение числа антител ранее заметили и китайские ученые, особенно у тех людей, что перенесли болезнь бессимптомно.

Напомним, по данным ВОЗ, 12 июля зафиксирован рекордный суточный прирост числа новых случаев. Всего в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев инфицирования COVID-19, более 561 тысячи человек скончались.

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Комментарии (8)

Cashmare
Поэтому тот, кто переболел в конце марта, опять засел в бункере
dragvs
Это может говорить о бесполезность вакцин, либо же о необходимости постоянно ревакцинации.
Александра Чайкина
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