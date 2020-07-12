«Мы стремимся уничтожить дискриминацию». В Судане разрешили употребление алкоголя и запретили женское обрезание

Власти Судана после 30 лет правления исламистов объявили о либерализации целого ряда сфер жизни.

«Мы откажемся от всех законов, нарушающих права человека в Судане», - цитирует 12 июля министра юстиции Насредина Абдулбари BBC. Изменения были принят на прошлой неделе, однако только сейчас их публично разъяснили.

Широкомасштабные реформы включают в себя отмену закона о вероотступничестве и публичную порку. Женщинам больше не нужно разрешение от родственника мужского пола, чтобы путешествовать со своими детьми. Наконец-то под запрет попали «калечащие женские половые органы операции» (женское обрезание). Немусульманам, которые составляют 3% населения страны, разрешили ввоз, продажу и употребление алкоголя. Однако, как пишут местные СМИ, наказание не заставит себя ждать, если человек выпивает с мусульманами.