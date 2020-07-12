«Мы стремимся уничтожить дискриминацию». В Судане разрешили употребление алкоголя и запретили женское обрезание
Власти Судана после 30 лет правления исламистов объявили о либерализации целого ряда сфер жизни.
«Мы откажемся от всех законов, нарушающих права человека в Судане», - цитирует 12 июля министра юстиции Насредина Абдулбари BBC. Изменения были принят на прошлой неделе, однако только сейчас их публично разъяснили.
Широкомасштабные реформы включают в себя отмену закона о вероотступничестве и публичную порку. Женщинам больше не нужно разрешение от родственника мужского пола, чтобы путешествовать со своими детьми. Наконец-то под запрет попали «калечащие женские половые органы операции» (женское обрезание). Немусульманам, которые составляют 3% населения страны, разрешили ввоз, продажу и употребление алкоголя. Однако, как пишут местные СМИ, наказание не заставит себя ждать, если человек выпивает с мусульманами.
«Мы стремимся уничтожить любую дискриминацию, которая практиковалась старым режимом, и перейти к равенству граждан и демократическим преобразованиям», - сказал Абдулбари.
Реформы начались после того, как Омар аль-Башир (находился у власти с 16 октября 1993 по 11 апреля 2019) был отстранён от власти в прошлом году после массовых уличных протестов.
Ранее, в ноябре 2019-го, были отменены ограничения в законе об общественном порядке, который регламентировал поведение женщин и их манеру одеваться.
Введение строгих исламистских законов в 1980-х годах стало ключевым фактором в длительной гражданской войне, которая в конечном итоге привела к независимости Южного Судана, где большинство людей являются христианами или исповедуют традиционные религии.