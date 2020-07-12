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12.07.2020 20:36
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В Иране назвали главную причину трагедии со сбитым украинским самолетом

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в январе 2020 года был сбит иранскими ПВО из-за отсутствия связи зенитного комплекса «Тор-М1» с командным пунктом средств ПВО, следует из отчёта Организации гражданской авиации Ирана по результатам расследования.

Было установлено, что незадолго до трагедии зенитный ракетный комплекс был перемещен в другое место, однако не был перенастроен на нужное направление. Связь у зенитчиков с командованием отсутствовала, они ошибочно приняли украинский Boeing за военный объект противника и осуществили пуск ракеты, пишет «Интерфакс».

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - Германии и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

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Комментарии (19)

goodbody
Местные говорят что причина была в диссидентах с канадскими паспортами ко их было за 50 человек, всякие шибко умные - врачи, юристыи пр.образованные. на Иранских попов и раньше смотрели как на сумасшедших с бри
hal9000
Веселые ребята....надо им парочку ядерных боеголовок продать..пусть порезвятся...
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