В Иране назвали главную причину трагедии со сбитым украинским самолетом

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в январе 2020 года был сбит иранскими ПВО из-за отсутствия связи зенитного комплекса «Тор-М1» с командным пунктом средств ПВО, следует из отчёта Организации гражданской авиации Ирана по результатам расследования.

Было установлено, что незадолго до трагедии зенитный ракетный комплекс был перемещен в другое место, однако не был перенастроен на нужное направление. Связь у зенитчиков с командованием отсутствовала, они ошибочно приняли украинский Boeing за военный объект противника и осуществили пуск ракеты, пишет «Интерфакс».