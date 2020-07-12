Местами облачно, и с работы будет провожать дождь. Новая неделя начнётся с петербургской погодной классики
Рабочая неделя в Петербурге стартует с переменной облачности, вечером 13 июля возвращающимся с работы горожанам, скорее всего, придется воспользоваться зонтами. Зато вторник пока обещает быть ясным и без осадков. Это следует из информации с сайта Гидрометцентра России.
Согласно прогнозу, днем 13 июля воздух в Петербурге прогреется до +20 градусов тепла. До вечера облака будут периодически скрывать солнце. Вечером ожидается небольшой дождь.
Во вторник, 14 июля, осадков не обещают, только солнце и +19 градусов. Ветер в течение первых двух дней рабочей недели не планирует превышать скорость более 3 метров в секунду.
Напомним, накануне в Петербурге бушевал внетропический ураган «экс-Эдуард», который повалил 75 деревьев. Воскресенью стихия оставила прохладу.
Согласно народным приметам, 12 июля, в день Петра и Павла, велись наблюдения за погодой, чтобы знать, какой она будет в ближайшие дни. В случае, если он выдался ясным, аналогичную погоду обещали и дальше. Если дождливым — стоит ждать ненастья.