Местами облачно, и с работы будет провожать дождь. Новая неделя начнётся с петербургской погодной классики

Рабочая неделя в Петербурге стартует с переменной облачности, вечером 13 июля возвращающимся с работы горожанам, скорее всего, придется воспользоваться зонтами. Зато вторник пока обещает быть ясным и без осадков. Это следует из информации с сайта Гидрометцентра России.



Согласно прогнозу, днем 13 июля воздух в Петербурге прогреется до +20 градусов тепла. До вечера облака будут периодически скрывать солнце. Вечером ожидается небольшой дождь.

Во вторник, 14 июля, осадков не обещают, только солнце и +19 градусов. Ветер в течение первых двух дней рабочей недели не планирует превышать скорость более 3 метров в секунду.