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12.07.2020 20:12
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Местами облачно, и с работы будет провожать дождь. Новая неделя начнётся с петербургской погодной классики

Рабочая неделя в Петербурге стартует с переменной облачности, вечером 13 июля возвращающимся с работы горожанам, скорее всего, придется воспользоваться зонтами. Зато вторник пока обещает быть ясным и без осадков. Это следует из информации с сайта Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, днем 13 июля воздух в Петербурге прогреется до +20 градусов тепла. До вечера облака будут периодически скрывать солнце. Вечером ожидается небольшой дождь.

Во вторник, 14 июля, осадков не обещают, только солнце и +19 градусов. Ветер в течение первых двух дней рабочей недели не планирует превышать скорость более 3 метров в секунду.

Напомним, накануне в Петербурге бушевал внетропический ураган «экс-Эдуард», который повалил 75 деревьев. Воскресенью стихия оставила прохладу.

Согласно народным приметам, 12 июля, в день Петра и Павла, велись наблюдения за погодой, чтобы знать, какой она будет в ближайшие дни. В случае, если он выдался ясным, аналогичную погоду обещали и дальше. Если дождливым — стоит ждать ненастья.

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