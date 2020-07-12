ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте числа заболевших COVID-19

За последние сутки в мире диагностировано более 230 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 12 июля Всемирная организация здравоохранения. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии.

Общее количество инфицированных превысило 12,5 млн.

Смертельных случаев стало на 5,2 тысячи больше, показатель преодолел отметку в 561 тысячу.



Пандемия наращивает темпы в США. Washington Post говорит о рекордных суточных показателях заболевания в штатах Южная Каролина, Техас, Аляска, Арканзас, Северная Каролина, Айдахо, Висконсин, Орегон и Гавайи.