ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте числа заболевших COVID-19
За последние сутки в мире диагностировано более 230 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 12 июля Всемирная организация здравоохранения. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии.
Общее количество инфицированных превысило 12,5 млн.
Смертельных случаев стало на 5,2 тысячи больше, показатель преодолел отметку в 561 тысячу.
Пандемия наращивает темпы в США. Washington Post говорит о рекордных суточных показателях заболевания в штатах Южная Каролина, Техас, Аляска, Арканзас, Северная Каролина, Айдахо, Висконсин, Орегон и Гавайи.
В регионе Северной и Южной Америки больше всего случаев — более 6,5 млн. За сутки это число увеличилось на 143 тысячи. В летальной статистике — плюс 3 500 и по итогу — 283 357. В Европе за 24 часа насчитали 18 804 новых заболевших, умерших — 448.
Восточно-Средиземноморский регион — на третьем месте по количеству заражений. За сутки коронавирус диагностировали у 15 361 человек, умерли 510 заболевших COVID-19.
Напомним, в России 12 июля стало известно о 6 612 новых инфицированных и 130 летальных исходах.
По числу инфицированных в мире лидирует США — 3 163 581. За ними следуют Бразилия (1 800 827), Индия (849 553), Россия (727 162), Перу (319 646), Чили (312 029), Мексика (289 174), Великобритания (288 957), Южная Африка (264 184), Иран (255 117).