Несколько десятков человек 12 июля стали свидетелями очередного акробатического трюка на просторах Петербурга. Как сообщают в соцсетях очевидцы, канатоходец преодолел Фонтанку рядом с Аничковым мостом.

Идти по канату было рискованно — в сезон навигации, сорвавшись, он мог попасть под движущееся судно. За «подвигом» экстремала следили сотрудники МЧС.