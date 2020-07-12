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12.07.2020 18:59
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Канатоходец прошёл над Фонтанкой

Несколько десятков человек 12 июля стали свидетелями очередного акробатического трюка на просторах Петербурга. Как сообщают в соцсетях очевидцы, канатоходец преодолел Фонтанку рядом с Аничковым мостом.

Идти по канату было рискованно — в сезон навигации, сорвавшись, он мог попасть под движущееся судно. За «подвигом» экстремала следили сотрудники МЧС.

Канатоходцы над реками и каналами Петербурга — не редкость. Свои навыки они показывают даже зимой. Так, например, за проход над каналом Грибоедова в феврале акробата забрали в полицию.

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Комментарии (1)

Vurgagain
Всегда восхищали такие люди!
Какая концентрация! Какая отрешенность от всего мира!
Это неописуемо! Без иронии. Завидую белой завистью.
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