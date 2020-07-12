Несколько десятков человек 12 июля стали свидетелями очередного акробатического трюка на просторах Петербурга. Как сообщают в соцсетях очевидцы, канатоходец преодолел Фонтанку рядом с Аничковым мостом.
Идти по канату было рискованно — в сезон навигации, сорвавшись, он мог попасть под движущееся судно. За «подвигом» экстремала следили сотрудники МЧС.
Канатоходец перешел Фонтанку по тросу у Аничкова моста. Сотрудники МЧС проследили, чтобы с экстремалом ничего не случилось— Дикий Петербург (@Wild_SPb) July 12, 2020
Видео: Flash Piter pic.twitter.com/offixTn5Wt
Канатоходцы над реками и каналами Петербурга — не редкость. Свои навыки они показывают даже зимой. Так, например, за проход над каналом Грибоедова в феврале акробата забрали в полицию.