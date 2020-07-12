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12.07.2020 19:16
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С крыши в Московском районе сняли неадекватного бегуна. С медиками общаться он не хотел

Скорая, спасатели и полиция были вынуждены сопроводить неадекватного мужчину в машину медиков, чтобы он не свалился с крыши жилого дома на Новоизмайловском проспекте в Петербурге. Спасательная операция ему по вкусу не пришлась.

За работой экстренных служб вечером 12 июля наблюдали жители микрорайона рядом с 30 домом по Новоизмайловскому проспекту. Как они рассказали «Фонтанке», около 18.00 во дворе появилась скорая, полиция и пожарные, а с крыши доносились невнятные выкрики. Очевидцы полагают, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения, его успели снять с крыши пятиэтажки прежде чем он навредил себе или окружающим. «Активно сопротивлялся при упаковке в скорую», - добавили горожане.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

В региональном управлении МЧС версию очевидцев частично подтвердили, уточнив что мужчина действительно был в неадекватном состоянии. Диагноз ему поставят врачи.

© Фонтанка.Ру

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