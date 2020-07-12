Скорая, спасатели и полиция были вынуждены сопроводить неадекватного мужчину в машину медиков, чтобы он не свалился с крыши жилого дома на Новоизмайловском проспекте в Петербурге. Спасательная операция ему по вкусу не пришлась.



За работой экстренных служб вечером 12 июля наблюдали жители микрорайона рядом с 30 домом по Новоизмайловскому проспекту. Как они рассказали «Фонтанке», около 18.00 во дворе появилась скорая, полиция и пожарные, а с крыши доносились невнятные выкрики. Очевидцы полагают, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения, его успели снять с крыши пятиэтажки прежде чем он навредил себе или окружающим. «Активно сопротивлялся при упаковке в скорую», - добавили горожане.