На второй круг. В Японии за сутки зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом

Накануне сообщалось о 384 случаях инфицирования в стране. При этом в Токио, где зафиксировано 206 случаев, число заражений превышает отметку 200 четвертый день подряд. Около 65% заражений в столице зафиксировано среди людей в возрасте 20–30 лет, 44 инфицированных недавно посещали бары и развлекательные заведения. Пути передачи вируса не удалось отследить у 92 человек.

Число новых случаев заражения коронавирусом на территории Японии за минувшие сутки составило 407. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Минздрава страны, передаёт 12 июля ТАСС.

Японские власти подчеркивают, что прирост новых случаев в Токио не является причиной для повторного введения режима чрезвычайной ситуации в стране, отчасти связывая ухудшение статистики с расширением числа проводимых ПЦР-тестов.



Общее количество инфицированных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 22 703. Число летальных исходов составляет 996, за минувшие сутки подобных случаев зарегистрировано не было. Всего в стране выздоровели порядка 18,6 тыс. человек. По меньшей мере 33 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

