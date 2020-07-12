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12.07.2020 18:33
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На второй круг. В Японии за сутки зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом на территории Японии за минувшие сутки составило 407. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Минздрава страны, передаёт 12 июля ТАСС.

Накануне сообщалось о 384 случаях инфицирования в стране. При этом в Токио, где зафиксировано 206 случаев, число заражений превышает отметку 200 четвертый день подряд. Около 65% заражений в столице зафиксировано среди людей в возрасте 20–30 лет, 44 инфицированных недавно посещали бары и развлекательные заведения. Пути передачи вируса не удалось отследить у 92 человек.

Японские власти подчеркивают, что прирост новых случаев в Токио не является причиной для повторного введения режима чрезвычайной ситуации в стране, отчасти связывая ухудшение статистики с расширением числа проводимых ПЦР-тестов.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 22 703. Число летальных исходов составляет 996, за минувшие сутки подобных случаев зарегистрировано не было. Всего в стране выздоровели порядка 18,6 тыс. человек. По меньшей мере 33 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

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Комментарии (3)

ZapadЭnka
Так у переболевших образуется иммунитет или нет?! Уже были случаи повторного инфицирования и осложнений по второму кругу?
Piter Pen
Они большую глупость сделали, разрешив работать караоке-барам и дискотекам, танцполам..
Алекс99
В Японии в марте-апреле делали в среднем всего примерно по 5 тыс. тестов ежедневно. Но там очень скрупулезно отслеживают кластеры распространения инфекции, и там все носят маски, поэтому несмотря на довольно большое число претензий к правительству, они эту заразу победят, особенно если не станут до пора до времени открывать границы на въезд для жителей неблагополучных по эпидпоказателям стран.
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