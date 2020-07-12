FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
12.07.2020 18:19
5
Печать

Вооруженный луком и стрелами немец отобрал пистолет у полицейских и сбежал в лес. Его ищут

Крупная операция по поиску вооруженного мужчины проходит вблизи немецкого города Оппенау 12 июля. Он смог отобрать оружие у полицейских.

Как сообщает местное издание BNN, поиски начались после того, как человека в камуфляжном костюме с луком и стрелами заметили в садовом домике. Прибывший наряд полиции задержать его не смог, вместо этого сотрудники оказались обезоружены, а сам «Индиана Джонс» сбежал в лес. Кроме лука, стрел и полицейского пистолета у него при себе имеется нож.

Местных жителей предупредили о вероятной опасности и попросили по возможности оставаться дома, пока мужчину не найдут. Поиски ведутся, в том числе с воздуха.

По некоторой информации, ищут 31-летнего гражданина Германии без постоянного места жительства. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за нарушения закона об обороте оружия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Rozenkrantz
это юг Германии, почти Альпы. я верю ,что чувак уйдет в горы и еще лет 10 будет партизанить :)
или отберет у них вертолет, потребует миллион евро и улетит куда-нибудь
262151811
...а что было дальше может узнать из первого фильма про "Рэмбо"
Piter Pen
Кино и немцы)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний