Вооруженный луком и стрелами немец отобрал пистолет у полицейских и сбежал в лес. Его ищут

Крупная операция по поиску вооруженного мужчины проходит вблизи немецкого города Оппенау 12 июля. Он смог отобрать оружие у полицейских.



Как сообщает местное издание BNN, поиски начались после того, как человека в камуфляжном костюме с луком и стрелами заметили в садовом домике. Прибывший наряд полиции задержать его не смог, вместо этого сотрудники оказались обезоружены, а сам «Индиана Джонс» сбежал в лес. Кроме лука, стрел и полицейского пистолета у него при себе имеется нож.

Местных жителей предупредили о вероятной опасности и попросили по возможности оставаться дома, пока мужчину не найдут. Поиски ведутся, в том числе с воздуха.