FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
12.07.2020 16:48
4
Печать

Таиландские ученые протестировали вакцину от COVID-19 на обезьянах

Группа ученых старейшего в Таиланде Чулалонгкорнского университета успешно завершила тесты разработанной ими вакцины от COVID-19 на обезьянах и объявила о готовности приступить к тестам на людях-добровольцах в октябре. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Бангкоке директор программы по разработке вакцин университета Киат Ракрунгтхам, передаёт РИА Новости.

В мае текущего года минздрав Таиланда сообщал о том, что тесты на животных вакцины, разработанной в Чулалонгкорнском университете, завершатся в августе, а тесты на людях-добровольцах начнутся в октябре.

«Мы закончили второй и последний этап тестов на обезьянах, теперь начнется производство 10 тысяч доз вакцины, которые необходимы для тестов на людях-добровольцах, процесс производства завершится к октябрю», — заявил Ракрунгтхам.

До конца сентября будет отобрано 5 тысяч добровольцев, испытания планируется завершить в ноябре, добавил он.

Вместе с тем, ученый подчеркнул, что ожидать готовности к массовой вакцинации от COVID-19 до середины 2021 года не следует, даже несмотря на серьезные успехи ученых ряда стран.

Ранее сообщалось, что в России испытания одной из вакцин от COVID-19 успешно завершены.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний