Таиландские ученые протестировали вакцину от COVID-19 на обезьянах

В мае текущего года минздрав Таиланда сообщал о том, что тесты на животных вакцины, разработанной в Чулалонгкорнском университете, завершатся в августе, а тесты на людях-добровольцах начнутся в октябре.

Группа ученых старейшего в Таиланде Чулалонгкорнского университета успешно завершила тесты разработанной ими вакцины от COVID-19 на обезьянах и объявила о готовности приступить к тестам на людях-добровольцах в октябре. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Бангкоке директор программы по разработке вакцин университета Киат Ракрунгтхам, передаёт РИА Новости.

«Мы закончили второй и последний этап тестов на обезьянах, теперь начнется производство 10 тысяч доз вакцины, которые необходимы для тестов на людях-добровольцах, процесс производства завершится к октябрю», — заявил Ракрунгтхам.

До конца сентября будет отобрано 5 тысяч добровольцев, испытания планируется завершить в ноябре, добавил он.



Вместе с тем, ученый подчеркнул, что ожидать готовности к массовой вакцинации от COVID-19 до середины 2021 года не следует, даже несмотря на серьезные успехи ученых ряда стран.

Ранее сообщалось, что в России испытания одной из вакцин от COVID-19 успешно завершены.