На границе США и Мексики построили стену в 400 км

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что на границе с Мексикой возведено уже почти 400 км стены, а к концу 2020-го длина ограждения достигнет 724 км.

«Мы построили 240 миль новой пограничной стены на нашей южной границе. К концу года у нас будет построено более 450 миль», — написал глава США в своём Twitter 12 июля.