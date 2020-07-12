На границе США и Мексики построили стену в 400 км

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что на границе с Мексикой возведено уже почти 400 км стены, а к концу 2020-го длина ограждения достигнет 724 км.
«Мы построили 240 миль новой пограничной стены на нашей южной границе. К концу года у нас будет построено более 450 миль», — написал глава США в своём Twitter 12 июля.
We have now built 240 Miles of new Border Wall on our Southern Border. We will have over 450 Miles built by the end of the year. Have established some of the best Border Numbers ever. The Radical Left Democrats want Open Borders for anyone, including many criminals, to come in!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2020
По традиции Трамп не удержался от укола в адрес своих критиков: «Радикальные левые демократы хотят, чтобы границы были открыты для всех, в том числе для многих преступников!».
Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа в 2016 году. Изначально Трамп планировал строительство бетонной стены, однако потом согласился с тем, что пограничный барьер может быть из стали, если это «сработает лучше».