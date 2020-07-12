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12.07.2020 16:03
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На границе США и Мексики построили стену в 400 км

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что на границе с Мексикой возведено уже почти 400 км стены, а к концу 2020-го длина ограждения достигнет 724 км.

«Мы построили 240 миль новой пограничной стены на нашей южной границе. К концу года у нас будет построено более 450 миль», — написал глава США в своём Twitter 12 июля.

По традиции Трамп не удержался от укола в адрес своих критиков: «Радикальные левые демократы хотят, чтобы границы были открыты для всех, в том числе для многих преступников!».

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа в 2016 году. Изначально Трамп планировал строительство бетонной стены, однако потом согласился с тем, что пограничный барьер может быть из стали, если это «сработает лучше».

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Комментарии (3)

Williams Joe
I'm proud of you mister President.
Mimic
Трамп еще думал прорыть около стены рвы, где бы плавали крокодилы и прочие гады, которые в случае чего могли бы просто сожрать нелегалов. А еще острые пики на самой стене, которые бы могли... ну, вы понимаете.
Это уже сделали или только в проекте?
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