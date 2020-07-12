«Им кажется, что у них есть лучшие решения». Путин рассказал, как относится к резкой критике

«Всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты, и им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти и президентом, — поделился соображениями глава государства с журналистом телеканала «Россия 1» в программе «Россия. Кремль. Путин». — Как это ни покажется странным, я считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется, предлагается. Если что-то предлагается, кроме самой критики».

Владимир Путин заявил, что прислушивается к критике, если она конструктивна и предлагает пути решения обсуждаемого вопроса.

«Критика ради критики» Путину «не интересна». Однако, подчеркнул он, прислушиваться — не значит воплощать в действие предложения всех критиков.

«Совсем необязательно, что я буду реализовывать всё, что услышал, но палитру мнений знать полезно», — отметил Путин.