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12.07.2020 15:38
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«Им кажется, что у них есть лучшие решения». Путин рассказал, как относится к резкой критике

Владимир Путин заявил, что прислушивается к критике, если она конструктивна и предлагает пути решения обсуждаемого вопроса.

«Всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты, и им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти и президентом, — поделился соображениями глава государства с журналистом телеканала «Россия 1» в программе «Россия. Кремль. Путин». — Как это ни покажется странным, я считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется, предлагается. Если что-то предлагается, кроме самой критики».

«Критика ради критики» Путину «не интересна». Однако, подчеркнул он, прислушиваться — не значит воплощать в действие предложения всех критиков.

«Совсем необязательно, что я буду реализовывать всё, что услышал, но палитру мнений знать полезно», — отметил Путин.

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Комментарии (20)

Vodjatel
Как обустроить? - Устать))
Чёрт Опасный
Да... судя по комментам народ у нас любит президента.
Kit.
Владимир Владимирович, срочно начинайте операцию "преемник"! Помните, как она хорошо помогла стране двадцать лет назад?
Так вот, снова пора!
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