В Колпино на перекрёстке столкнулись два «Рено». Четверо пострадали

Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Колпино 12 июля.

По предварительным данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 10:43. На пересечении ул. Павловской и ул. Веры Слуцкой «Рено Дастер» под управлением пожилого водителя (1947 г.р.) въехал в «Рено Логан», которым управлял 52-летний мужчина.

Оба водителя, а также два пожилых пассажира «Рено Дастер» получили травмы различной степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.