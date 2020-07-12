Авария с пострадавшим пешеходом произошла днем 12 июля в центре Петербурга. Его сбил лихач на «Мерседесе».



Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла на перекрестке Дегтярной улицы и 8-ой Советской около двух часов дня 12 июля. 30-летний водитель не пропустил имевшего преимущество мужчину за рулем «Фольксвагена», потерял управление и сбил пешехода. Машина остановилась, врезавшись в дерево.

48-летнюю женщину с остановки увезли в больницу в тяжелом состоянии.