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12.07.2020 15:15
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На Дегтярной «Мерседес» не пропустил «Поло» и сбил пешехода на остановке

Авария с пострадавшим пешеходом произошла днем 12 июля в центре Петербурга. Его сбил лихач на «Мерседесе».

Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла на перекрестке Дегтярной улицы и 8-ой Советской около двух часов дня 12 июля. 30-летний водитель не пропустил имевшего преимущество мужчину за рулем «Фольксвагена», потерял управление и сбил пешехода. Машина остановилась, врезавшись в дерево.

48-летнюю женщину с остановки увезли в больницу в тяжелом состоянии.

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