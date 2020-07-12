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12.07.2020 14:27
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Путин об имидже России за рубежом: Мы не должны выглядеть, как какие-то придурки с бритвой

Стиль внешней политики РФ должен соответствовать пословице: «Мягко стелет, да жестко спать кладет». Такое мнение президент России выразил в программе «Москва. Кремль. Путин», которая вышла 12 июля на телеканале «Россия-1».

Манера общения с иностранными партнёрами, по мнению Владимира Путина, должна быть сдержанной, чтобы не создавать имидж сумасшедших русских.

«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, они бегают и ей размахивают да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», - высказался Путин (цитата по ТАСС).

Также глава государства затронул и так называемую антироссийскую риторику и начавшуюся избирательную кампанию в США. Происходящее там «прискорбно», отметил он, и отрицательно влияет на отношения с Россией.

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