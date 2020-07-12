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12.07.2020 14:15
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Песков: Острую фазу пандемии Россия прошла с минимальными потерями, а те, кто не верит в ковид - безумцы

Особенным и временами страшным назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков коронавирус. Тех, кто не верит в его существование он назвал невеждами и безумцами.

Цитаты из программы «Москва. Кремль. Путин» 12 июля приводит ТАСС. Песков утверждает, что коронавирус существует, и болезнь эта «особенная, временами страшная». Он также добавил, что те, кто в ковид не верят, как минимум «кажутся невеждами, в худшем случае - безумцами».

По мнению Пескова, самую острую фазу коронавирусного кризиса Россия прошла с наименьшими потерями, а все структуры сработали как слаженный механизм. Он также выразил надежду, что в дальнейшем стране удастся избежать «острых проявлений» коронавируса.

В России COVID-19 с начала пандемии выявили у 727 тысяч человек, жертвами вируса стали 11 335 заболевших.

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Комментарии (3)

krasnonosov
А как он назвал того, кто погнал миллионные толпы людей в пандемию на репетиции парада, на открытие своей с шойгу церкви, на сам парад, на голосование за свое обнуление?
kuk-vasyusha
Ха ха ха, говорящие усы, кто не верит сам дурак и это пресс-секретарь!)))₽
260657101
Я в ковид и его опасность верю, я не верю , что "самую острую фазу коронавирусного кризиса Россия прошла с наименьшими потерями, а все структуры сработали как слаженный механизм". Потому что это ложь. У вас господин пресс-секретарь "структуры" одинаковые цифры статистики по смертности выдать не могут, а официальные цифры заболевших, в разрезе регионов, у людей знакомых с ТВР и мат. статистикой, ничего вызвать , кроме того что это фальсификация, не могут. И наконец ознакомьтесь действительно с опытом "прохождения острой фазы коронивруса с наименьшими потерями" в таких странах как Вьетнам, Ю. Корея, Австралия и Н. Зеландия, наконец Германия, Финляндия, большинство стран Восточной Европы. А в России мы видим практически беспомощность федеральной власти, в условиях как пандемии так и экономического кризиса. Это мое оценочное суждение, основанные на том что вижу, и что узнаю из источников заслуживающих доверия, а не от вас, господин Песков. Живите с этим, недоверием простых людей.
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