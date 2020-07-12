Песков: Острую фазу пандемии Россия прошла с минимальными потерями, а те, кто не верит в ковид - безумцы

Особенным и временами страшным назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков коронавирус. Тех, кто не верит в его существование он назвал невеждами и безумцами.



Цитаты из программы «Москва. Кремль. Путин» 12 июля приводит ТАСС. Песков утверждает, что коронавирус существует, и болезнь эта «особенная, временами страшная». Он также добавил, что те, кто в ковид не верят, как минимум «кажутся невеждами, в худшем случае - безумцами».

По мнению Пескова, самую острую фазу коронавирусного кризиса Россия прошла с наименьшими потерями, а все структуры сработали как слаженный механизм. Он также выразил надежду, что в дальнейшем стране удастся избежать «острых проявлений» коронавируса.