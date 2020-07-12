Путин: Нынешние отношения России и Украины - это «пена», которая «схлынет», а с Крымом ситуация вообще не связана

По словам президента, нынешние взаимоотношения двух стран не связаны с принадлежностью той или иной стране Крымского полуострова. «Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот», - объяснил свое высказывание президент. Ситуацию он охарактеризовал так: «Эта пена схлынет».

В свою очередь, Песков добавил, что «Киев как ничего не делал, так и не делает для урегулирования ситуации в Донбассе». Украинская сторона настаивает на том, что минские договоренности надо менять, и не ясно, означает ли это, что страна выйдет из соглашений, продолжил Песков. На вопрос о том, готова ли Россия поступить так же, он ответил: «Насильно мил не будешь». «Но подобный шаг Украины очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», - добавил пресс-секретарь президента.