Превращение Софийского собора из музея в мечеть опечалило Папу Римского
Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди 12 июля высказал своё мнение по поводу изменения статуса Софийского собора в Стамбуле.
«Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле и я очень опечален», — сказал понтифик, который выступал на площади Святого Петра.
Власти Турции, одобрившие перевод храма из музея в мечеть, заявили, что Анкара не ориентируется на мнение других государств в этом вопросе.
На этой неделе турецкие власти аннулировали постановление 1934 года, согласно которому собор Святой Софии функционировал как музей. Намазы в теперь уже мечети начнутся 24 июля.
При этом о намерении сменить статус одного из главных символов Стамбула стало известно ещё в июне этого года. Власти настаивали, что могут самостоятельно распоряжаться находящимся на их территории памятником мирового наследия ЮНЕСКО. Специальное учреждение ООН незамедлительно отреагировало на сложившуюся ситуацию, прокомментировав это решение.
«Против» высказали и многие страны, в том числе Россия. Патриарх Кирилл заявил, что случившееся «отзовётся глубокой болью в русском народе».