Превращение Софийского собора из музея в мечеть опечалило Папу Римского

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди 12 июля высказал своё мнение по поводу изменения статуса Софийского собора в Стамбуле.

«Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле и я очень опечален», — сказал понтифик, который выступал на площади Святого Петра.



Власти Турции, одобрившие перевод храма из музея в мечеть, заявили, что Анкара не ориентируется на мнение других государств в этом вопросе.