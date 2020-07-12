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12.07.2020 13:41
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Превращение Софийского собора из музея в мечеть опечалило Папу Римского

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди 12 июля высказал своё мнение по поводу изменения статуса Софийского собора в Стамбуле.

«Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле и я очень опечален», — сказал понтифик, который выступал на площади Святого Петра.

Власти Турции, одобрившие перевод храма из музея в мечеть, заявили, что Анкара не ориентируется на мнение других государств в этом вопросе.

На этой неделе турецкие власти аннулировали постановление 1934 года, согласно которому собор Святой Софии функционировал как музей. Намазы в теперь уже мечети начнутся 24 июля.

При этом о намерении сменить статус одного из главных символов Стамбула стало известно ещё в июне этого года. Власти настаивали, что могут самостоятельно распоряжаться находящимся на их территории памятником мирового наследия ЮНЕСКО. Специальное учреждение ООН незамедлительно отреагировало на сложившуюся ситуацию, прокомментировав это решение.

«Против» высказали и многие страны, в том числе Россия. Патриарх Кирилл заявил, что случившееся «отзовётся глубокой болью в русском народе».

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Комментарии (2)

hal9000
Папа Римский хоть турка хоть видел хоть одного??!!..ну а че он тогда печалится?!
261254291
А фонарному папе каково? Весь его константинопольский папафикат пошел прахом!
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