Гонконгский профессор: Коронавирус из-за мутации стал заразнее на треть
Из-за мутации ДНК COVID-19 увеличил уровень заразности, и теперь один больной может заразить до четырех человек. Об этом заявил декан медицинской школы HKU, профессор Габриэль Леунг, который консультирует правительство Гонконга по коронавирусу, пишет 12 июля издание South China Morning Post.
По словам эксперта, в марте число людей, которые могли заразиться от одного больного, увеличилось с 2,5 до трех человек, а в настоящее время оно возросло до четырех. Из-за мутации ДНК вирус, считает Леунг, увеличил уровень заражения на 30%.
Накануне отвечающие за здравоохранение структуры Гонконга предупредили, что третья волна коронавируса остается наиболее серьезным из кризисов.
В Петербурге на 12 июля зафиксировано еще 20 смертей от коронавируса. С начала пандемии в городе умерло 1603 человека с этим диагнозом. Всего в России жертвами вируса за все время пандемии стали 11 335 человек.