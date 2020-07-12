Гонконгский профессор: Коронавирус из-за мутации стал заразнее на треть

Из-за мутации ДНК COVID-19 увеличил уровень заразности, и теперь один больной может заразить до четырех человек. Об этом заявил декан медицинской школы HKU, профессор Габриэль Леунг, который консультирует правительство Гонконга по коронавирусу, пишет 12 июля издание South China Morning Post.

По словам эксперта, в марте число людей, которые могли заразиться от одного больного, увеличилось с 2,5 до трех человек, а в настоящее время оно возросло до четырех. Из-за мутации ДНК вирус, считает Леунг, увеличил уровень заражения на 30%.